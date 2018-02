بالصور.. الهلال الأحمر بـ«شحات» يوزع مواد إغاثة على نازحي درنة وتاورغاء

المتوسط:

وزع فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة شحات وبالتعاون مع المجلس البلدي في المدينة، مواد إغاثة على الأسر النازحة من مدينة درنة.

كما زود الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس الأسر النازحة بمخيم تاورغاء الكائن بمنطقه قرارة القطف بمساعدات إنسانية متمثلة في “مواد تنظيف – أغطية – أواني طهي”. ووفر الفريق شحنة أدوية مقدمة من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي والإمداد الطبي بطرابلس للمخيم.

