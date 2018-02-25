19 مهاجر مغربي واثنين يحملون الجنسية الجزائرية يغادرون الأراضي الليبية

عين ليبيا

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بترحيل 19 مهاجراً غير شرعي إلى بلادهم و المتواجدين بمقر الجهاز عبر الرحلات الجوية.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن المهاجرين يحملون الجنسية المغربية، مؤكداً أن عودتهم إلى بلادهم تمت عبر مطار معيتيقة الدولي، إلى مطار تونس قرطاج، ثم إلى مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء في المملكة المغربية.

كما ذكر الجهاز أنه رحل ايضاً شخصين يحملون الجنسية الجزائرية عبر مطار امعيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج ثم إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية بالتعاون مع القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية.

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