تركيا: عودة شركاتنا إلى ليبيا مرتبط بوجود جهة قادر على إصدار القرار

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الليبي التركي مظفر اكسوي: إن عودة الشركات التركية إلى ليبيا، مرتبط بوجود جهة قادرة على إصدار القرار فيها.

وأوضح أكسوي في كلمة له بالمؤتمر الاقتصادي الليبي التركي في اسطنبول، استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا، مبديا استعداد مستشفيات بلاده لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، في حال قامت الدولة الليبية بتسوية مالية ودفع ما عليها من ديون للمستشفيات التركية.

وأضاف اكسوي، أن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات مع ليبيا بما في ذلك تفعيل المشاريع المتوقفة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات التركية الليبية هبط بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك.

ونوه المسؤول التركي إلى أنه يجب إعادة النظر في الاتفاقات المبرمة مسبقا مع ليبيا، نظرا لتذبدب الأسعار وارتفاعها، مبينا أن بلاده تحاول المحافظة على حق الأتراك والليبيين.

الجدير بالذكر أن الشركات التركية المستثمرة في ليبيا، غادرة البلاد في عام 2011 على خلفية اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير آنداك، وتعتبر تركيا من أكبر الدول المستثمرة في ليبيا بمختلف المجالات.

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