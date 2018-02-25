ندوة حول معركة الأسلحة المشتركة

أخبارليبيا24

عقدت في مقر الكلية العسكرية توكره أمس السبت ,ندوة علمية حول معركة الأسلحة المشتركة.

وأوضح مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية أن الندوة كانت برئاسة آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعه , وتحت عنوان “معركة الأسلحة المشتركة بالتنسيق مع السلاح الجوى والسلاح البحري والدفاع الجوى والقوات البرية”.

مضيفاً أن الندوة تخللتها عدة محاور أبرزها , مقدمة عن القوات البرية الــــوســــــائــــط والمـهـــــــــــــــام و مقدمة عن القوات الجوية الـــوســــــائـــط والمهام ومقدمة عن القوات الدفاع الجوى وسائط الدفاع الجوى والمهام و مقدمة عن القوات البحرية الــوســــائــــط والمـهــــــــــــــــام بالإضافة إلى تنظيم التعاون بمعـركــة الأسلحة المشــتركــــــــــــــة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24