ترحيل مهاجرين جزائرين ومغاربة إلى بلدانهم

رحل جهاز الهجرة غير الشرعية، السبت، 21 مهاجرا غير قانوني، اثنين من حاملي الجنسية الجزائرية و19 مهاجرا مغربي إلى بلدانهم.

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن عملية ترحيل المهاجرين تمت بالتنسيق مع قنصليات بلدانهم في تونس، مؤكدا أن المهاجرين من نزلاء جهاز الهجرة غير الشرعية بطريق السكة وسط طرابلس.

وأضاف الجهاز أن المهاجرين رحلوا عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار قرطاج بالعاصمة التونسية من ثم إلى بلدانهم، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير قانونيين.

وكان جهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس، قد أعلن الأسبوع الماضي، ترحيل 61 مهاجرا غير قانوني من حاملى الجنسية المالية إلى بلدهم، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأكد الجهاز أن عملية الترحيل كانت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذى يستهدف ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم طوعا.

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