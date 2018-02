«صحة المؤقتة» تنظم قافلة طبية لمهجري تاورغاء في قرارة القطف

المتوسط:

نظمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قافلة طبية، لتقديم الخدمات الصحية والطبية لعائلات تاورغاء الموجودة في منطقة قرارة القطف .

من جهته قال، مدير غرفة الإسعاف والطوارئ في ديوان وزارة الصحة ابراهيم اليتيمي، في تصريحات صحفية، إن القافلة الطبية شملت مجموعة أدوية ومستلزمات ومعدات طبية في مجال الإسعافات الأولية، وعقار لدغ العقارب، نظرا لإصابة عدد من الحالات في تلك المنطقة ، إضافة إلى أسرة طبية تم تسليمها للمستشفى الميداني بالمخيم، بحضور رئيس المجلس المحلي تاورغاء .

