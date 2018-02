المتوسط:

أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية، أنها قدمت مساعدات طبية لليبيين في 2017، بخاصة في مجال الأطراف الاصطناعية، وبلغ مجموع الأطراف وأجهزة تقويم العظام المقدمة 490 للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بالأطراف.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن جهودها تسعى بالأساس إلى تمكين أصحاب الإعاقات من أداء دورهم الكامل في المجتمع.

