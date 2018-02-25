بماذا اتهم المبشر الأمم المتحدة ؟

اتهم رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر الأمم المتحدة بالسعي لإدارة الأزمة الليبية وليس حلها.

وقال المبشر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها يديرون الأزمة الليبية ولا يسعون لحلها”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من الليبيين يبحثون عمن يوصلهم للسلطة خارج البلاد ويبذلون الغالي والرخيص من أجل ذلك”، وأردف “الرضى عن النفس لا تصله النفوس المتشبعة بالطمع” وختم بالدعوة إلى “قليل من الشرف”.

وقال المبشر في تدوينة أخرى بموقع “فيسبوك” “ثلاثة أشهر أحاول إقناع نفسي أن الأمم المتحدة تسعي بين الفرقاء الليبيين من أجل الحل وفشلتُ في ذلك”.

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