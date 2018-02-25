الهلال الأحمر يقدم مساعدات لنازحي تاورغاء بقرارة القطف

وزع الهلال الأحمر الليبي مساعدات إنسانية على مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف جنوب المدينة.

وقال مكتب الإعلام بالهلال الأحمر إن فرع طرابلس قام بتزويد الأسر النازحة بمخيم تاورغاء الكائن بمنطقه قرارة القطف بمساعدات إنسانية متمثلة في مواد تنظيف وأغطية وأواني طهي.

وأضاف أن فريق الهلال الأحمر سلم للعائلات النازحة شحنة أدوية مقدمة من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي وجهاز الإمداد الطبي بطرابلس.

ويعاني نازحو تاورغاء ظروفا إنسانية صعبة في قرارة القطف، حيث يشتكون من نقص في الخيام ودورات المياه، والأدوية ومياه الشرب ويعانون انتشار الأمراض خاصة مع برودة الطقس بحسب تصريحات لرئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك.

يشار إلى أن ثلاثة أشخاص من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة توفوا في المخيم خلال الأيام الماضية نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

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