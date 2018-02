الكلية العسكرية تنظم ندوة«معركة الأسلحة المشتركة»بمشاركة فروع الجيش كافة

المتوسط:

نظمت الكلية العسكرية توكره برئاسة آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعه الكزة، ندوة بعنوان «معركة الاسلحة المشتركة»، بالتنسيق مع السلاح الجوى والسلاح البحرى والدفاع الجوى والقوات البرية.

وتناولت الندوة عدة محاور، مقدمة عن القوات البرية الوسائط والمهام، مقدمة عن القوات الجوية، مقدمة عن القوات الدفاع الجوى وسائط الدفاع الجوى والمهام، مقدمة عن القوات البحرية،- تنظيم التعاون بمعـركــة الأسلحة المشتركة.

