كاجمان يستقيل من العدالة والبناء

قدم عضو المجلس الرئاسي وعضو حزب العدالة والبناء عبد السلام كاجمان، استقالته من الحزب دون توضيح الأسباب.

وأكد كاجمان في نص الاستقالة الموجهة إلى رئيس الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء ورئيس الحزب “على دور الحزب في المساهمة الفعالة في إخراج الاتفاق السياسي لحيز التنفيذ بما يلبي الحاجة الملحة لإنهاء حالة الانقسام والصراع السياسي في ليبيا”.

وقال كاجمان “شكري وتقديري على الثقة التي منحتموني إياها (إدارة الحزب) طوال فترة انضمامي لحزب العدالة والبناء”وتابع “إلا أنني أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من حزب العدالة والبناء”.

يشار إلى أن حزب العدالة والبناء يصنف على أنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

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