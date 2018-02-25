مداهمة مصنعي خمور في بنغازي

قام عناصر من أعضاء قسم التحريات التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي، بمداهمة مصنعي خمور محلية في بنغازي.

ووفقا لما أورد البحث الجنائي، فقد تمت مداهمة الموقعين، أحدهما بمنطقة الماجوري، يعود لمطلوب لسوابق جنائية، والثاني بمنطقة القرية ببوعطني، خلف معسكر الصاعقة .

حيث تم ضبط خمسين غالونا من سعة عشرين لترا، وأربعة خزانات بسعة إجمالية تبلغ أربعة آلاف لتر، وأربعة غالونات حديد معدة للتقطير، لتكون المحصلة النهائية للكمية المحرزة من الخمور خمسة آلاف وثمانيمئة لتر .كما تم ضبط كافة المعدات والأدوات الخاصة بالتصنيع.

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