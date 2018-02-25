مؤسسة النفط توضح حقيقة نقص الوقود في الجنوب

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن وزارتي الداخلية والدفاع والمجلس الرئاسي لم يستجيبوا لعشرات النداءات المطالبة بتأمين طريق نقل الوقود الى الجنوب.

وقالت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”انه “منذ مدة طويلة والجنوب الليبي من غير وقود” مبينة ان “شركات وجمعيات النقل امتنعت عن نقل المحروقات للجنوب إلا وفق خطة أمنية يضمن بها السائقون سلامة أرواحهم ومركباتهم”.

وتابعت المؤسسة “عشرات النداءات والمراسلات والاتصالات بين شركة البريقة لتسويق النفط والمؤسسة الوطنية للنفط من جهة وبين وزارتي الداخلية والدفاع والمجلس الرئاسي من جهة أخرى يطالبون الوزارتين بتامين شحنات الوقود للجنوب”.

وزادت “غير انه للأسف وحتى تاريخه لم يستجب احد لنداءات وكتابات ومراسلات المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة وكأن ليبيا لا تعني أحدا”.

وأوضحت المؤسسة انها “لن تكون قادرة على ان تكون مؤسسة نفط ووزارة دفاع وداخلية في آن واحد ولكلٍ اختصاصاته وواجباته اتجاه هذا الوطن المقهور”.

يشار إلى أن الجنوب الليبي يعاني من أزمة نقص الوقود بسبب قيام عصابات التهريب بالسطو على شاحنات نقل الوقود والاستيلاء عليها وتهريبها.

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