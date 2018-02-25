اعتقال مصري ينتمي لـجماعة “الإخوان” يحرض ضد الجيش الليبي

أخبارليبيا24

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من اعتقال، مواطن مصري ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يدعى السعيد مسعود عثمان القرضاوي , ويحمل جواز سفر رقم A12774093، من مواليد كفر الشيخ بمصر ويعمل طبيب , وذلك خلال محاولته الهرب متنكراً في زي إمرأة من شرق البلاد إلى مدنية أجدابيا .

وبحسب قوات المكافحة فأن شخص سوري مقيم في ليبيا منذ 20 عاما، تورط في عملية تهريب الداعشى المصري إلى مدينة أجدابيا.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في بيان أصدرته أمس السبت، أن القرضاوي وجهت إليه اتهامات بتحريض الجماعات الإرهابية في مدن بنغازي ودرنة وسرت ضد الجيش الليبي ,حيث نشر عددا من الرسائل التحريضية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك”, مشيرة إلى أن المتهم كان يتواصل عبر فيسبوك مع شخص يدعى هشام القرضاوى, حيث دار بينهما حديثا حول الانتخابات الرئاسية المصرية ورغبة المتهم السعيد القرضاوى في الترشح لكن انتمائه لتنظيم الإخوان منعه من الإقدام على تلك الخطوة.

وأضاف البيان أن السلطات الليبية إلى تواصل التحقيقات مع المتهم حول الواقعة المتهم.

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