أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء المحنة التي يعيشها مئات العائلات الليبية التي منعتها المجموعات المسلحة من العودة إلى منازلها في مدينة تاورغاء الذين تقطعت بهم السبل وسط ظروف صعبة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي ان سكان تاورغاء نزحوا “منذ عام 2011 وأُجبر السكان البالغ عددهم 40,000 شخص على المغادرة. ومنذ ذلك الوقت انتشروا في جميع أنحاء البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

