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العامة للكهرباء: لا يوجد طرح للاحمال اليوم الأحد رغم وجود عجز متوقع يصل إلى 250 ميجاوات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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