المتوسط:

وصفت سفيرة أمريكا السابقة في الكويت وليبيا، ديبورا جونز، علاقات بلادها السياسية مع روسيا بـ«الزواج البغيض» معتبرة غزو بلادها للعراق، هو خطأ استراتيجي فادح للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة “غازيتا رو” الروسية نشرت اليوم الأحد “أنا لا أعتقد أن أحدا في الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق كان خطأ استراتيجيا، وسوف ينظر إليه على أنه خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين”، مشيرة إلى أن كل عمل عسكري أو إرهابي ضد الولايات المتحدة يرافقه تغيير في العقيدة العسكرية الأمريكية.

The post السفير الأمريكية السابقة لدى ليبيا: علاقات موسكو وواشنطن «زواج بغيض» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية