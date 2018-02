المتوسط:

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، وقوفها مع «المهنيين الليبيين»، والخبراء الزراعيون في الجنوب، لمكافحة «الحشرة القشرية الخضراء»، في نخيل التمر، وذلك بتطبيق التدريب الممول مؤخرا من الاتحاد الأوروبي، مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح الاتحاد في تغريده على حسابه بموقع تويتر، أن أشجار النخيل هي ثروة ليبيا الجنوبية.

The post الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة ليبيا في الحفاظ على«ثروتها» الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية