الشرطة القضائية تفتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية

أعلن جهاز الشرطة القضائية عن فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل النساء للعمل بكافة فروع الجهاز.

واشترط الجهاز على كل من ترغب في التقدم للتجنيد بالشرطة القضائية أن تكون مواطنة ليبية وألا يقل عمرها عن 18 عاما وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

كما اشترط جهاز الشرطة القضائية ألا تكون المتقدمة قد سبق عزلها وفصلها بقرار تأديبي وأن تكون لائقة صحياً وألا تكون متزوجة من أجنبي وأن تكون حاصلة علي شهادة إتمام التعليم الأساسي وأن تجتاز الدورة التدريبية بنجاح .

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