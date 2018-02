«حفتر»يخصص مركز«سلوق» لتدريب القوات الخاصة و«بوخمادة» يرقى الشهداء

المتوسط:

أعلن العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أمر بتخصيص مركز تدريب سلوق للقوات الخاصة لتخريج دماء جديدة .

وأضاف «الزوي»، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«أمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة يأمر بترقية الشهداء بأذن الله، والجرحى الذين صرفت لهم أرقام عسكرية نظامية إلى رتبة عريف».

