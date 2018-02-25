الصول: قانون الاستفتاء على الدستور غير مدرج حتى الآن على جدول الأعمال بمجلس النواب

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، لم يدرج حتى الآن على جدول الأعمال في مجلس النواب.

موضحاً في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المدرج على جدول الأعمال هذا الأسبوع، هو مشروع القانون المتعلق بآلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، والمكون من ثلاثة أعضاء لإقراره، وأنه يحظى بأهمية داخل مجلس النواب، من أجل التوافق مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة، وذلك لاستكمال مقترحات تعديل الاتفاق السياسي.

وأشار الصول إلى أن الانتهاء من المرحلة الأولى، والمتعلقة بالاتفاق السياسي، يمكن أن تتبعها مناقشة مشروع قانون الاستفتاء، والتعديلات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.

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