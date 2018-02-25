الشاطر يتهم الرئاسي بسرقة الاتفاق السياسي

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، المجلس الرئاسي معتبرا انه تنكر لمجلسي النواب والدولة اللذان انشآه.

وقال الشاطر في تغريدة له بموقع تويتر “ماذا تسمي العاق لوالديه؟ ناقص تربية هذا هو الجواب الصحيح”. مضيفا “المجلس الرئاسي تنكر للجسمين اللذين انشآه (مجلس النواب ومجلس الدولة) سرق منهما الاتفاق السياسي واستحوذ على المشهد هل العيب فيه وإلا في اللي جابوه؟ افتونا في هذه الاحجية!!!”.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي جاء نتيجة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015 بعد جولات حوار تواصلت لأكثر من عام بين مختلف الأطراف الليبية.

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