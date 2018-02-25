نوح: مجلس النواب لم يستجب لمطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد، إن مجلس النواب لم يستجب لمطالبات الهيئة، بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن، وأن الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة، إلا أنه لا توجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.

وأضاف نوح في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب، وأنها متمسكة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي، وأن الخطوة المتبقية تعد مكملة، من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا.

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