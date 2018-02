الجيش الليبي يجهز«جحيم الصاعقة» للتوجه إلى درنة

المتوسط:

كشف العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة، عن تجهيز سرية قتالية من الكتيبة الأولي، تم تسميتها بـ«جحيم الصاعقة المقاتلة»، سوف تتوجه إلى درنة لمحاربة الجماعات المسلحة المسيطرة على المدينة.

وقال«الزوي»، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:« تجهيز سريه قتاليه من الكتيبة الأولى سميت جحيم الصاعقة المقاتلة وهى تستعد الأن بالتوجة إلى درنة، نسال الله أن يوفقهم ويثبت أقدامهم» .

وكانت مدينة درنة، قد شهدت مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة والمدرجة على لائحة الإرهاب، وواصلت القوات المسلحة مطاردة العناصر الإجرامية والإرهابية.

