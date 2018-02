المتوسط:

في الوقت الذي يصرخ فيه ساسة العالم الغربي من الهجرة، أوضح مركز إيدوس لدراسات الهجرة في إيطاليا، بأن المهاجرين الوافدين من ليبيا يؤمنون ما بين 2.1 و2.8 مليار يورو إضافية، أي أكثر مما يكلفون الخزينة العامة.

وبيّن المركز أن سبب إضافتهم للاقتصاد القومي هو أن أعمارهم أقل من متوسط عمر الإيطاليين، ويساهمون بمبلغ أكبر في صندوق الضمان الاجتماعي مما يحصلون عليه، فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو التعويضات الصحية.

وأكد المركز أن الواصلين من ليبيا كلفوا الدولة أكثر من 4.2 مليار يورو في 2017. كما تقول الحكومة، إن 18 في المائة لعمليات الإغاثة في البحر، و13 في المائة للمساعدة الصحية، و65 في المائة للاهتمام بطالبي اللجوء.

ويختلف استقبال طالبي اللجوء كثيرا بين هيئة وأخرى. فالبعض منها يقدم دروس اللغة الإيطالية والدعم النفسي المطلوب، وينظم مباريات في كرة القدم، وأعمال تطوع وتدريبات. وتتيح هذه الأنشطة ازدهار المجتمعات الريفية التي تستفيد منها. لكن جمعيات أخرى تتقشف من أجل خفض التكاليف، وتكدس مئات الأشخاص الذين يموتون ضجرا في انتظار قرار حول وضعهم، وهذا ما يمكن أن يستغرق سنتين، فيتزايد الغضب والارتياب بين المهاجرين وكذلك بين السكان.

وتهيمن مسألة الهجرة على حملة الانتخابات البرلمانية الإيطالية المقررة في الرابع من مارس من خلال بعض الأفكار والمفاهيم المبالغ بها. إلا أن 30 في المائة من الإيطاليين يعرفون أن ثمة نحو 8 في المائة فقط من الأجانب في بلادهم. وجميع الآخرين يقول إن العدد أكثر، وحتى أكثر بكثير. وأدى إسهاب وسائل الإعلام في الحديث عن أعمال شائنة متفرقة منسوبة إلى أجانب، إلى إعادة طرح الأسئلة حول العلاقة بين الهجرة وانعدام الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الجرائم والجنح تراجعت في إيطاليا منذ 10 سنوات، فيما استمر عدد الأجانب في الارتفاع.

The post مركز بحثي إيطالي: الهجرة من ليبيا تضيف للاقتصاد 2.8 مليار يورو سنويًا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية