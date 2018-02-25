توزيع مركبات جديدة على “25”مديرية أمن بالمنطقة الشرقية وجنوب شرق البلاد

أخبار ليبيا24

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة يوم أمس السبت ,في توزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن ، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن المركبات والآلية والسيارات التي تم توزيعها تشمل “25”مديرية الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي من أمساعد إلى سرت وحتى الكفرة مروراً بالواحات جالو أوجله وأجخرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أن من بين الجهات الأمنية التي تم تسليمها سيارات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

مشيراً إلى أن هذه الدفعة من السيارات تعتبر الأولي للعام الحالي 2018 , في خطوة تأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لتقديم الدعم لكافة المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة .









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