تعرف على موعد الانتخابات البلدية في مدينة الزاوية

عقد في مدينة الزاوية، أمس السبت، اجتماعا موسعا ترأسه وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو، لبحث انطلاق الانتخابات البلدية المتعثرة في المدينة منذ أربع سنوات.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء مجلس النواب عن المدينة ورئيس المجلس المحلي الزاوية المركز المكلف وعميد بلدية الزاوية الغرب ومدير مديرية الأمن بالزاوية وحكماء وأعيان الزاوية ونائب مدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية .

وأُعلن وزير الحكم المحلي بداد قنصو في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن انطلاق العملية الانتخابية للمجلس البلدي الزاوية سيكون يوم 28 ابريل القادم .

وأكد قنصو أنه تم الاتفاق مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على البدء الفعلي في اجراءات المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لمدينة الزاوية المركز.

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