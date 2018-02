المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه لا يوجد طرح للأحمال اليوم الأحد.

وقالت الشركة فى تقريرها اليوم، إن التوليد المتاح للشبكة العامة 5550 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 5800 ميجاوات، والعجز المتوقع للشبكة العامة 250 ميجاوات.

