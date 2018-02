«داخلية المؤقتة» توزع مركبات لـ25 مديرية أمن

المتوسط:

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، توزيع مركبات وآليات وسيارات خاصة لـ25 مديرية أمن، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري .

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في تصريحات صحفية، إن المركبات والآلية والسيارات، التي تم توزيعها تشمل 25 مديرية الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي من أمساعد إلى سرت وحتى الكفرة مروراً بالواحات جالو أوجله وأجخرة، وإدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

وأوضح «العريبي»، أن هذه السيارات هى الدفعة الأولى للعام الحالي 2018 ، كما أنها خطوة تأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، لتقديم الدعم لكافة المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة .

