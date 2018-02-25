بعيرة: المعلومات عن “المؤتمر البرقاوي الوطني” سطحية

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن المعلومات عن “المؤتمر البرقاوي الوطني” حالياً “سطحية”.

وأضاف بعيرة ” لقد شاهدت بيان عدد من النواب عبر شاشات التلفزيون. سبعة عشر نائبا من ستين نائبا يمثلون إقليم برقة عدد غير كافي لتمثيل الإقليم وإعلان مؤتمر”.

وطالب بلقاء كل نواب برقة في مجلس النواب “حتى يكون رأيهم واضحاً ويكونوا متفقين على شيء ميعن في هذا الشأن”.

وشدد ” لكن خروج عدد قليل لا يعتبر تمثيل ولا نعلم ما هي أهدافهم وتصوراتهم لا تمثل الجميع”.

واقترح ” فمن الأفضل حل مشكلة البلاد ككل و ليس حل مشكلة إقليم برقة فقط لان الساسة في برقة للأسف اتخذوا الكثير من القرارات العشوائية التي وصلت بنا إلي هذا الوضع عقد عدد من الاجتماعات المنفردة بدون مشاورة أو اتفاق على برنامج واضح و لكن للأسف اجتماعات عقدت من الساسة هنا مع بو سهمين والسويحلي و غيرهم و لم نرى أي شيء” .

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