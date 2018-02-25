إبراهيم: بعض المثقفين الليبيين سلموا أنفسهم للغرب

انتقد المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) السابق موسى إبراهيم، موقف بعض المثقفين والفنانين والأدباء الليبيين الذين وصفهم بأنهم “سلموا أنفسهم للغرب وباعوا ضمائرهم للشيطان “.

وعقد إبراهيم في تدوينة له بموقع “فيسبوك” مقارنة بين هؤلاء المثقفين “والمخرج السينمائي الكبير أوليفر ستون، الذي وقف ضد المؤامرة الغربية في ليبيا”.

ونشر ابراهيم مقطعا مصورا للمخرج الأمريكي معلقا عليه بالقول انه “يفضح المنظومة الاستعمارية العالمية المجرمة لأمريكا والغرب عموماً، ومن داخل أروقة هوليود وأمام بياعي الأحلام والأوهام الرأسمالية المزيفة. تحية لهذا المناضل الثابت على معارضته للظلم منذ عشرات السنين”.

ويقول المخرج الأمريكي في المقطع المصور فيه انه “في الحروب 13 التي بدأناها (الولايات المتحدة) خلال 30 وبمبلغ 14 ترليون دولار الذي انفقناه ومئات الأرواح التي قضت في هذه الأرض تذكروا بأنه لم يكن كل هذا تحت قائد واحد بل نظام من الجمهوريين والديمقراطيين كلاهما واسمه ما تشاء (الصناعة العسكرية، الأمن، المال، الإعلام) أو خليط فهو نظام ظل قائما تحت من يقول بأن هذه الحروب عادلة مبررة باسم علمنا الذي يرفرف عاليا فوق حيواتنا”.

وتابع “أصبحت دولتنا أكثر ازدهارا للعديدين ولكن وباسم هذه الثروة لا يمكننا تبرير نظامنا بأنه مركز القيم للعالم بينما نستمر في خلق حروب ودمار في العالم لا حاجة للحديث عن ضحايا ولكننا نعلم بأننا تدخلنا في شؤون أكثر من 100 دولة من غزو وتغيير أنظمة وفوضى اقتصادية أو الحروب الهجينة والحروب الناعمة أيا كان اسمها فهي حرب من نوع ما”

وأضاف “في النهاية أصبح نظاما يقود لموت الكوكب وانقراضنا جميعا” وأردف “حاربت هؤلاء الذين يمارسون الحروب طوال حياتي”

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