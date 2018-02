صحيفة لندنية: داعش الإرهابي يتوعد جيش ليبيا بـ«حرب استنزاف»

المتوسط:

سلطت صحيفة الحياة اللندنية الضوء على نشاط تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، مشيرة إلى تهديدات التنظيم بإطلاق حرب استنزاف ضد المواقع الأمنية للجيش الليبي.

وكان تنظيم «داعش» عبر موقع «النبأ» الذي تنشر أخبار عملياته القتالية في العالم، أعلن أنه سيُطلق «حرب استنزاف» جديدة ضد المواقع الأمنية للجيش الليبي الوطني.

وتبنى التنظيم هجمات شهدتها ليبيا أخيراً، أحدها على بوابة الكنشيلو جنوب منطقة ودان، واثنان آخران استهدفا بوابة التسعين شرق سرت، ومنطقة زلة جنوب الهلال النفطي، حيث قتل الجيش ثلاثة إرهابيين. وهدد التنظيم باستهداف منطقة الحفرة وسرت والهلال النفطي تحديداً.

