الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة اليوم.. والصغرى في طرابلس 10

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، 25/2/2018، تشهد البلاد تكاثرًا للسحب على مناطق غرب ليبيا خاصة (المناطق الممتدة من غات إلى غدامس – سبها – الحمادة – الجبل الغربي – سهل الجفارة – والساحل الغربي) ثم تنتقل تدريجيا هذا اليوم إلى مناطق ( الجفرة – الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر – وأقصى الساحل الشرقي ) مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح المركز أن الأمطار قد تكون جيدة على بعض المناطق مع انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على بعض مناطق غرب وشمال ليبيا مما تسبب هبوط نسبى في الرؤية الأفقية.

وإلى بيان بدرجات الحرارة

