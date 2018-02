«ميناء بنغازي» ينفي ضبط شحنة مخالفة لشروط الاستيراد لمادة السكر

المتوسط:

نفى ميناء بنغازي البحري، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضبط شحنة مخالفة لشروط الاستيراد لمادة السكر بالميناء، مؤكدة أن الخبر غير صحيح، وعار عن الصحة تماما .

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في تصريحات صحفية:« تهيب إدارة الميناء وجميع الأجهزة الأمنية والضبطية فيه، بكافة الأهالي فى مدينة بنغازي، بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات والافتراءات، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق نوع من عدم الثقة لدى المواطن، مشددة على أهمية استيفاء الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة».

