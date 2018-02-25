قافلة طبية لتخفيف آلام تاورغاء

قامت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بتسيير قافلة طبية لأهالي تاورغاء المرابطين بمنطقة قرارة القطف بعد عرقلة تنفيذ قرار عودتهم إلى مدينتهم مطلع فبراير الجاري.

وأوضح مدير غرفة الإسعاف والطوارئ بديوان وزارة الصحة إبراهيم اليتيمي أن القافلة التي تم تسليمها أمس، للمستشفى الميداني بالمخيم احتوت على عدد من الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية وكمية من المصل المضاد للدغ العقارب بعد تسجيل حالات إصابة بها.

وتضمنت القافلة عددًا من الأسرّة الطبّية التي سيتم استخدامها داخل المستشفى الميداني لتسهيل منح الخدمات والرعاية الطبية اللازمة والعلاج لنازحي تاورغاء بالمخيم.

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