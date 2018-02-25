استمرار القصف المدفعي على مقر اللواء السادس بسبها

أعلن اللواء السادس مشاة في مدينة سبها، حالة الطواري القصوى جراء سقوط قذائف هاون على مقر اللواء المتمركز في قلعة سبها والأحياء المحيطة به وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر عسكري لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية، بمدينة سبها إن القذائف العشوائية أصابت العديد من المساكن بحي الثانوية، حيث يقع المركز الطبي ما أدى إلى إصابة فتاتين تعملان بالمركز أثناء خروجهن من المركز وحالتهن مازالت خطيرة.

وأضاف المصدر أن مليشيا مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، تتخذ من عمارات الشركة الهندية ومقر الشرطة العسكرية سابقا والمطار العسكري أماكن لتمركزها، مشيرا إلى أن كل محاولات التهدئة التي حاول الحكماء القيام بها لم تثمر بأي نتيجة ناهيك عن تقاعس الجهات الرسمية في الحكومتين عن اتخاذ اي اجراء لانهاء هذا الاظطراب الامني الذي سيؤثر بشكل كبير على الاهالي بالمنطقة.

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