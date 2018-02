«النهر الصناعي» يفتتح المزرعة النموذجية تكريما لشهداء«البنيان المرصوص»

المتوسط:

نظم جهاز استثمار مياه النهر الصناعي، في المنطقة الوسطى، احتفالية بمناسبة افتتاح المزرعة النموذجية، التى تم تدشينها تكريما لشهداء عملية البنيان المرصوص.

وتم خلال الاحتفالية تكريم أسر الشهداء التابعين للجهاز، كما تم تكريم عددا من القطاعات في بلدية سرت، وقوة حماية وتأمين سرت، وعددا من الشركات الخدمية، منها الشركة العامة لخدمات النظافة، والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

