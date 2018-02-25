الصاعقة: هذه الأفعال لا تمثلنا

أعرب منتسبو القوات الخاصة “الصاعقة” عن استنكارهم للأعمال التي تخل بالأمن العام وأمن المواطن الليبي مؤكدين أنهم جميعا تحت طائلة القانون وليسوا مسؤولين عن أي تصرفات فردية قد تصدر عن بعض الأفراد غير المنضبطين والمحسوبين على المؤسسة العسكرية وهذا لا يمثل القوات الخاصة كوحدة عسكرية من وحدات الجيش المدافع عن الوطن والمواطن والتي تنضوي تحت القيادة العامة” للجيش.

وقال منتسبو الصاعقة في بيان لهم إن الصاعقة وحدة عسكرية “دفعت أكثر من (1400) شهيد وقرابة (2400) جريح وهذه الأرقام ليست جزافا بل تمثل أفراد القوات الخاصة والذين هم أبناء ليبيا وضحوا من أجلها”.

ودعا البيان إلى عدم الزج “بالقوات الخاصة في أي تصرفات فردية قد تنتج عن أي أفراد غير مسؤولين”.

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