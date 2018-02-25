أرسنال يصارع السيتي في نهائي الكأس.. ومورينيو يواجه البلوز في قمة البريميرليج

يحتضن اليوم ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:05 عصرًا قمة مباريات الجولة رقم 28 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد الثالث برصيد 56 نقطة نظيره تشيلسي الرابع برصيد 53 نقطة، وأتى فوز اليونايتد الوحيد على البلوز في آخر 14 مباراة بجميع المسابقات على أرضه الموسم الماضي في الدوري، حيث تعادل في تلك الفترة في 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وخسر مانشستر في عصر البريميرليج 18 مباراة أمام تشيلسي واهتزت شباكه بـ67 هدفا من البلوز أكثر من أي فريق آخر.

ومع ذلك يعزى آخر هدف لتشيلسي على ملعب الأولد ترافورد في الدوري إلى شهر أكتوبر من عام 2014 بأقدام ديديه دروجبا عندما تعادل الفريقان 1-1، ولم يحقق أي فريق الانتصار على ملعب الآخر منذ أن هزم تشيلسي مانشستر يونايتد على الأولد ترافورد بهدف نظيف في شهر مايو من عام 2013، وبشكل عام لم تهتز شباك مانشستر يونايتد سوى لـ5 أهداف فقط هذا الموسم في 13 مباراة خاضها على أرضه في الدوري، ولم يخسر مورينيو على الأولد ترافورد سوى مباراتين فقط في 49 لقاء في جميع المسابقات منذ أن تولى القيادة الفنية للشياطين الحمر وأتت الهزيمتان على يد مانشستر سيتي.

ولم يحقق مانشستر يونايتد مع مورينيو سوى 4 انتصارات فقط في 16 لقاء أمام الفرق الست الكبار، حيث تعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل الفريق 12 هدفا واهتزت شباكه بـ18، وفشل مهاجم الشياطين الحمر روميلو لوكاكو في التسجيل في شباك الست الكبار في ست مباريات هذا الموسم، بل ولم يتخط عدد محاولاته على المرمى الـ4 محاولات، بل ولم يسجل لوكاكو في 17 مباراة في الدوري أمام تشيلسي أو بقميصهم، وخسر مورينيو أمام تشيلسي 3 مباريات في جميع المسابقات كمدرب لمانشستر يونايتد أكثر من أي فريق آخر.

وعلى الجانب الآخر لم يحقق تشيلسي أكثر من فوزين في آخر 9 مباريات خاضها خارج ميدانه في جميع المسابقات، وخسر البلوز هذا الموسم 6 لقاءات أكثر بمباراة عن إجمالي عدد المباريات التي خسرها الفريق الموسم الماضي عندما توج باللقب، وتمكن مدرب البلوز أنطونيو كونتي من التغلب على مورينيو في 3 مباريات من أصل 5 مواجهات في جميع المسابقات ولم يخسر أمامه سوى مباراة واحدة فقط كانت الموسم الماضي، وسيعول كونتي على خدمات نجمه البلجيكي إيدين هازارد الذي سجل 6 أهداف في آخر 6 مباريات في الدوري، ويملك بيدرو في رصيده 7 أهداف أمام الفرق التي يدربها مورينيو كثاني أفضل لاعب خلف نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي يملك في رصيده 11 هدفًا.

وعلى جانب آخر يحتضن ملعب ويمبلي في تمام الساعة 6:30 مساء نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين أرسنال وتشيلسي في أول مواجهة بين الفريقين في نهائي بطولة كبرى، وسبق وأن فاز أرسنال على السيتي في المباراتين السابقتين على ملعب ويمبلي بثلاثية نظيفة في لقاء الدرع الخيرية عام 2014 و2-1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ولكن لم يخسر السيتي سوى مباراة واحدة فقط أمام أرسنال في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، حيث تعادل في لقاءين وفاز في مثلهما وحسم آخر لقاء في الدوري هذا الموسم بنتيجة 3-1، وفي تلك البطولة فاز السيتي في آخر مباراتين على أرسنال وذلك موسمي 2009- 2010 و2011- 2012، وذلك بعد خسارة المباريات الخمس التي سبقتهما.

ويخوض أرسنال نهائي كأس الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه وسبق أن خسر اللقب أكثر من أي فريق آخر في تاريخ تلك المسابقة بواقع 5 مباريات، وحقق اللقب مرتين فقط عامي 1987 و1993، ولم يسجل المدفعجية سوى 6 أهداف في تلك البطولة هذا الموسم وهو أقل عدد من الأهداف يسجله أي فريق يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ المسابقة، ويأمل مدرب أرسنال أرسين فينجر في أن يصبح ثامن مدرب في التاريخ يتوج بجميع ألقاب الكرة الإنجليزية معولًا على تاريخه في المباريات النهائية مع المدفعجية من خلال تتويجه بـ7 ألقاب من أصل 10 نهائيات، وكانت آخر هزيمتين في تلك المسابقة أمام تشيلسي في نهائي 2007 وأمام برمنجهام في نهائي 2011.

وبدوره يخوض مانشستر سيتي النهائي السادس له في كأس الرابطة والثالث في آخر 5 مواسم ونجح الفريق في التتويج باللقب 4 مرات في آخر 5 مرات وصل فيها إلى النهائي وفشل فقط في التتويج باللقب عام 1974، ونجح مدرب السيتي بيب جوارديولا في حسم 6 نهائيات من آخر 7 نهائيات خاضها وخسر فقط أمام ريال مدريد عندما كان مدربًا لبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2011، وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في جميع مبارياته الأربع السابقة أمام أرسنال في جميع المسابقات، وسبق أن سجل أمام خصم واحد في 5 مباريات متتالية من قبل وذلك أمام توتنهام وسندرلاند.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في المسابقات الإنجليزية:

كريستال بالاس- توتنهام الساعة 1:00 ظهرًا (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد- تشيلسي الساعة 4:05 عصرًا (الدوري الإنجليزي)

أرسنال- مانشستر سيتي الساعة 6:30 مساء (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية)

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