قمة ميلان وروما وكلاسيكو فرنسا يجذبان الأنظار في الدوريات الأوروبية

يحتضن ملعب الأولمبيكو اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء قمة مباريات الجولة رقم 26 في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل روما الرابع برصيد 50 نقطة نظيره ميلان السابع برصيد 41 نقطة، ويدخل الروسونيري المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري ويأمل في تفادي الخسارة لـ8 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ شهر فبراير من عام 2016، ويعد ميلان هذا العام ثالث أفضل فريق في الدوري من خلال جمعه 16 نقطة في آخر 6 مباريات ولا يتفوق عليه سوى نابولي ويوفنتوس اللذين جمعا 18 نقطة في نفس الفترة.

وعلى الجانب الآخر حقق روما الفوز في آخر 3 مباريات بالتغلب على أودينيزي وبينفينتو وهيلاس فيرونا، إلا أن الفوز على بينفنيتو هو الفوز الوحيد الذي حققه ذئاب العاصمة على أرضهم في آخر 4 مباريات في الدوري، إلا أن روما الذي يعاني من انخفاض بعض الشيء في المستوى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة هو الآخر، نظرًا لفوزه في آخر 4 مباريات أمام ميلان في الدوري الإيطالي، وهي أفضل سلسلة من الانتصارات المتتالية للذئاب أمام الروسونيري طوال تاريخهم، وتعود آخر خسارة أمام ميلان إلى شهر مايو من عام 2015، وسيعول روما على خدمات مهاجمه البوسني إيدين دجيكو الذي سجل 3 أهداف وصنع آخر في آخر 4 مباريات أمام ميلان في الدوري، كما سجل ستيفان الشعراوي هدفين في آخر 4 مباريات أيضًا أمام ميلان إلا أنه لم يسجل من قبل في الأولمبيكو أمام ميلان.

وعلى جانب آخر يحتضن ملعب حديقة الأمراء قمة مباريات الجولة رقم 27 في الدوري الفرنسي، وذلك عندما يستقبل باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب برصيد 68 نقطة نظيره مارسيليا الثالث برصيد 55 نقطة في كلاسيكو الكرة الفرنسية في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعد تلك المباراة هي الأهم في الموسم في الكرة الفرنسية بل وتعد المباراة الأعنف والتي تتطلب إجراءات أمنية مكثفة لمنع اندلاع أعمال الشغب بين جماهير الفريقين.

وتواجه الفريقان في الدوري الفرنسي 77 مرة من قبل حقق خلالها مارسيليا الفوز في 31 مباراة مقابل 27 انتصارا لباريس وانتهت 19 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو مارسيليا 102 هدف واهتزت شباكه بـ98 هدفا، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2 إلا أن أكبر انتصار حققه باريس سان جيرمان على مارسيليا كان بنتيجة 5-1 على أرضه في عام 1978، وبنفس النتيجة خارج أرضه الموسم الماضي بينما حقق مارسيليا أكبر فوز على ميدانه برباعية نظيفة عام 1986 وبثلاثية نظيفة خارج ميدانه في عام 2010.

ولم يخسر باريس سان جيرمان أمام مارسيليا منذ عام 2012، حيث حقق خلال تلك الفترة 12 انتصارا و3 تعادلات، ويعد الحارس الفرنسي ستيف مانداندا أكثر من شارك في الكلاسيكو في 23 مباراة بقميص مارسيليا، أما زلاتان إبراهيموفيتش فهو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 11 هدفًا.

وسيحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان قمة مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني عندما يستقبل إشبيلية الخامس برصيد 39 نقطة نظيره أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 45 نقطة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتواجه الفريقان في الدوري 149 مرة من قبل حقق خلالها أتلتيكو الفوز في 58 مباراة وتعادل في 47 لقاء وخسر 44 مواجهة أخرى، وفي آخر 14 مباراة أمام الفريق الأندلسي في الدوري، لم يخسر الروخيبلانكوس سوى مباراة واحدة فقط وانتهت 6 مباريات بالتعادل و7 مباريات بفوز الأتلتي.

ومنذ بداية عام 2017 لم يخسر أتلتيكو مدريد سوى مباراة واحدة فقط خارج ميدانه، وسجل الأتلتي هذا الموسم 36 هدفًا من بينها 21 هدفًا من الدقيقة 61 إلى الدقيقة 90 من عمر المباراة، وفي حال شارك دييجو كوستا في مباراة اليوم فسيخوض بالتالي مباراة رقم 100 له في الدوري الإسباني بقميص أتلتيكو مدريد، ويعد إشبيلية إلى جانب أوساسونا من الفرق المفضلة لديه، حيث سجل في شباكهما 7 أهداف من قبل.

وفي آخر 11 مباراة في الدوري الإسباني أسهم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في تسجيل أتلتيكو مدريد 10 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى، وعلى الجانب الآخر لم يخسر إشبيلية سوى مباراة واحدة فقط على أرضه في آخر 24 لقاء، وكان ذلك أمام ريال بيتيس هذا الموسم بنتيجة 5-3.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية:

الدوري الإيطالي

كروتوني X سبال الساعة 1:30 ظهرًا

فيورنتينا X كييفو فيرونا الساعة 4:00 عصرًا

هيلاس فيرونا X تورينو الساعة 4:00 عصرًا

سامبدوريا X أودينيزي الساعة 4:00 عصرًا

ساسولو X لاتسيو الساعة 4:00 عصرًا

يوفنتوس X أتلانتا الساعة 7:00 مساء

روما X ميلان الساعة 9:45 مساء

الدوري الفرنسي

بوردو X نيس الساعة 4:00 عصرًا

ليون X سانت إتيان الساعة 6:00 مساء

باريس سان جيرمان X مارسيليا الساعة 10:00 مساء

الدوري الإسباني

فياريال X خيتافي الساعة 1:00 ظهرًا

أتلتيك بلباو X مالاجا الساعة 5:15 مساء

فالنسيا X ريال سوسيداد 7:30 مساء

إشبيلية X أتلتيكو مدريد الساعة 9:45 مساء

الدوري الألماني

باير ليفركوزن X شالكة الساعة 4:30 عصرًا

لايبزيج X كولن الساعة 7:00 مساء

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