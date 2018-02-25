برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم يلدية اجدابيا سيارات إسعاف

ليبيا – قام وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحده أمس السبت بتسليم سيارات إسعاف إلى بلدية اجدابيا بحضور عميد البلدية العقيد سعد العكوكي ومدير عام “مستشفى امحمد المقريف” الدكتور عبدالفتاح الدليمي ولفيف من أهالي المدينة.

وجاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية عقب الإجتماع الذي عقده ممثلي البرنامج الفترة الماضية مع العكوكي ومدير عام المستشفى حول إحتياجات المستشفى وصيانة جهاز التصوير المقطعي في الأيام القليلة المقبلة وتوفير مولد كهرباء.

العكوكي أكد لفريق الأمم المتحده الإنمائي على ضرورة حل المشاكل التي تواجه البلدية وأهمها إنهيار عدد كبير من خطوط الصرف الصحي، وبدوره تعهد فريق الأمم المتحدة الإنمائي على صيانة إثنين من هذه الخطوط.

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