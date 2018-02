بالفيديو..«جلالة» يبحث مع «سلامة» أزمة المهجرين والنازحين بليبيا

المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور يوسف أبوبكر جلالة صباح اليوم الأحد، مبعوث بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد “غسان سلامة”، حيث تم مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بشؤون النازحين والمهجرين وسبل توفير الدعم الإنساني للنازحين داخليا.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، رؤية الوزارة في معالجة المسائل المتعلقة بإنهاء معاناة النازحين، وأهمها عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم، حيث تم الاتفاق على أن يتم التنسيق المسبق في ما يتعلق بملف النازحين، في إطار المصالحة الوطنية، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، بما يتفق مع أولويات حكومة الوفاق الوطني لدعم الاستقرار.

وثمن الوزير، الدعم والمساندة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في ملف النازحين بالداخل، والاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة.

من جهته، أكد «سلامة»، على دعم برامج عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، وذلك من خلال التنسيق مع نقطة الاتصال المعتمدة لدى الوزارة مستقبلا في قضايا النازحين .

