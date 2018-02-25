أحياء الذكرى الأولى لرحيل عالم الآثار الليبي “فضل القوريني”

شحات 25 فبراير 2018 (وال)- أقيم بمجلس البلدي شحات، احتفالية أحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل عالم الآثار الليبي فضل علي الحاسي الشهير بـ “فضل القوريني” .

هذا وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت أمس السبت، برعاية وتنظيم الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة، بالتعاون مع بلدية شحات، مسؤولين في الهيأة، وعميد بلدية شحات، وإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومدير أمن مديرية شحات، وإدارة التوجيه المعنوي بالجبل الأخضر، إلى جانب المهتمين والمتخصصين في شأن الآثار، والإعلاميين والأدباء والمثقفين والفنانين .

وتخللت الاحتفالية إلقاء عديد الكلمات التي أشادت بجهود وإنجازات عالم الآثار الليبي “فضل القوريني”، في الميدان الأثري على المستوى الوطني، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تبين محطات ومسيرة الراحل، وفيلم تلفزيوني بعنوان “قناعة”، واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من القامات في مجال الآثار والموروث الثقافي الليبي، وكل من ساهم في إنجاح الاحتفالية .

يُشار إلى أن عالم الآثار الليبي فضل الله علي محمد الحاسي، توفي عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع المرض دخل على أثرها في غيبوبة، وهو متحصل على دكتوراه في الآثار الإغريقية، واللغة اليونانية القديمة من جامعة أثينا عام 1987 م، وعضو في جمعية الدراسات الليبية في لندن، وعضو في منظمة ايكوم للمتاحف في باريس التابعة لمنظمة اليونسكو، ومحاضر في قسم الآثار جامعة عمر المختار في البيضاء، ومحاضر ورئيس قسم السياحة في جامعة درنة .

وقد تقلد الراحل منصب مراقب الآثار في شحات والمنطقة الشرقيــــة، وكان أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة في الجبل الأخضــر، وعضو اللجنة الشعبية للهيأة العامة للسياحة والآثار في النظام السابق . (وال- شحات) ر ت

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