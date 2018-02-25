الإعلان رسميا عن انطلاق التحضير لانتخابات المجلس البلدي الزاوية

أعلن أمس وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق بداد قنصو رسميا بمقر مديرية الأمن الوطني بالزاوية، عن انطلاق التحضير لانتخابات المجلس البلدي في الزاوية.

قنصو وفي مؤتمر صحفي قال، إن الخميس المقبل، الأول من شهر مارس، سيكون تاريخ تسجيل الناخبين، فيما سيدلي الناخبون بأصواتهم يوم الثامن والعشرين من إبريل القادم.

هذا وسبق الإعلان اجتماع موسع لمناقشة آخر التجهيزات والترتيبات الأمنية اللازمة لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه .حيث أكد قنصو على أن الترتيبات الأمنية والتجهيزات كلها متوفرة لانتخاب المجلس البلدي في الزاوية، رغم تأخرها لأكثر من أربع سنوات بسبب عدة ظروف .

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