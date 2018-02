بحضور ممثل ليبيا.. «عربي الكاراتيه» يشكل لجنة مؤقتة بعد سحب الثقة من العطية

المتوسط:

بحضور ممثل ليبيا جمال فرج مفتاح، قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكاراتيه، سحب الثقة من القطري خالد حمد العطية، الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد، وذلك بإجماع آراء أعضاء العمومية، بسبب عدم قيامه بمباشرة مهامه وفق النظام الأساسي ما أدى لتوقف مسيرة العمل وغياب تنظيم المسابقات.

وتم حل مجلس الإدارة، بعد خلو منصب الرئيس وقبول الاستقالة الصريحة التي تقدم بها 5 أعضاء بمجلس الإدارة، كما شكلت العمومية وبموجب اللوائح لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعضوية العميد محمد البكري، ومحمد محروس الدهراوي، والدكتور عادل عيدان غيلان، وبشير الشريف.

وصحّ انعقاد الاجتماع بحضور 10 أعضاء من أصل 16، مثلوا الأغلبية المطلقة، وهم إلى جانب القناص، جمال فرج مفتاح ممثل ليبيا، وحميد شامس ممثل الإمارات، ومحمد محروس الدهراوي ممثل مصر، والدكتور عادل غيلان عيدان ممثل العراق، ومحمد برهان البكري ممثل فلسطين، ومختار حميد سيف ممثل اليمن، ومجدي صالح الشافعي ممثل البحرين، وعبد القادر بورهان كانانو ممثل جيبوتي، والقذافي محمد تاج الدين ممثل السودان، فيما تغيب ممثلو 6 دول أعضاء بالاتحاد هي، تونس والجزائر وعمان ولبنان والأردن وقطر.

