عودة 19 مهاجرا مغربيا إلى بلادهم

قال المستشار الاعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ميلاد الساعدي إنه رُحّل 19 مهاجرا مغربيا غير قانوني إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة

وأضاف الساعدي في تصريح للرائد، الأحد، أن المهاجرين كانوا من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس بطريق السكة، مشيرا إلى أن المهاجرين رُحِّلوا إلى مطار قرطاج بتونس ثم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد التنسيق مع السلطات المغربية.

يذكر أن جهاز الهجرة غير الشرعية يشرف على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

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