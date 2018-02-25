الشكشاك يعرب عن خيبة أمله من تخاذل بعثة الأمم المتحدة تجاه أزمة أهالي تاورغاء

أعرب رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، عن خيبة أمله من تخاذل بعثة الأمم المتحدة، تجاه أزمة أهالي تاورغاء المقيمين في مخيمات على مقربة من مدينتهم، كما استغرب صمت الجهات الحكومية الراعية لاتفاق العودة الموقع بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

الشكشاك وفي تصريح صحفي كشف عن وجود أكثر من مئتين وخمسين عائلة في مخيم قرارة القطف منذ خمسة وعشرين يوما.

مؤكدا على استمراره في التواصل مع الجهات في مصراتة من أجل الوصول إلى حل ينهي معاناة أهالي تاورغاء في المخيمات، ويسمح لهم بالعودة إلى مدينتهم.

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