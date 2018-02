«الموارد البشرية» تشرح لموظفى«العامة للكهرباء» آليات التوعية

المتوسط:

نظمت دائرة الاتصال، التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية والاتصال، محاضرة بعنوان «القيادة الإدارية»، لموظفى الشركة العامة للكهرباء، أمس، بهدف نشر المفاهيم الصحيحة، لدى العاملين بالشركة العامة للكهرباء، ومن بينها التوعية والترشيد والتدريب، لتحقيق الاهداف وتعبئة وتحفيز العاملين كي يندفعوا ذاتياً نحو تحقيق الطموحات المشتركة .

وبحسب بيان للشركة العامة للكهرباء، فقد أدار المحاضرة المهندس فتحي الترهوني، بحضور مدير عام المعلوماتية والاتصالات المهندس على عياد ومدراء الإدارات ومدراء الدوائر بالإدارة العامة المعلوماتية والاتصالات .

