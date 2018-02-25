مقتل فتاة بإطلاق نار بالقرب من المركز الطبي سبها

سبها 25 فبراير 2018 (وال) – قتلت في مدينة سبها فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما بينما جُرِحتْ امرأة تبلغ من العمر أربعين عاما في إطلاق نار استهدف حافلة تنقل موظفات وطالبات بالقرب من مركز سبها الطبي.

وقال الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي إن الفتاة أصيبت برصاصة اخترقت كتفها واستقرت في صدرها، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياتها، بينما أصابت طلقة أخرى امرأة في الأربعين من عمرها في ساقها وقد تلقت العلاج وهي بحالة جيدة.

ودعا الوافي جميع أطراف النزاع في المدينة إلى تجنيب المركز والمدنيين آثار الاشتباكات التي يشهدها المدخل الجنوبي للمدينة، رافضا استهداف المرضى والمارة بجانب المركز الطبي الوحيد في المدينة والجنوب بحسب وصفه.

يُذْكرُ أن المدخل الجنوبي لمدينة سبها يشهد اشتباكات مسلحة بين أطراف لم يقع تحديد هويتها حتى الآن من قبل الجهات المحلية في المدينة، في حين تتواصل مساعي أعيان وفد برقة للمصالحة بين جميع الأطراف منذ التاسع من فبراير الجاري.(وال – سبها) ع م/ أ د

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