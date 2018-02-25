ليبيا_الآن| داهم عناصر قسم التحريات في البحث الجنائي #بنغازي، مصنعين للخمور ف…

#ليبيا_الآن| داهم عناصر قسم التحريات في البحث الجنائي #بنغازي، مصنعين للخمور في منطقة الماجوري وبوعطني. وتم تحريز كمية 50 جالون سعة 20 لتر، و4 خزانات بسعة إجمالية 4000 لتر، وعدد 4 جالون حديد معده للتقطير.
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