ليبيا_الآن| داهم عناصر قسم التحريات في البحث الجنائي #بنغازي، مصنعين للخمور ف…

#ليبيا_الآن| داهم عناصر قسم التحريات في البحث الجنائي #بنغازي، مصنعين للخمور في منطقة الماجوري وبوعطني. وتم تحريز كمية 50 جالون سعة 20 لتر، و4 خزانات بسعة إجمالية 4000 لتر، وعدد 4 جالون حديد معده للتقطير.